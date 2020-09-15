الارشيف / الرياضة

تعادل مثير للقومي مع البلاستيك وديًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير للقومي مع البلاستيك وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي، مع مضيفه البلاستيك، بهدفين لكلا منهما، فى المباراة التى اقيمت على ملعب البلاستيك، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث.

أحرز هدفين القومي كلا من يوسف أيوب، ومحمد ناصر (ميسي)، بينما سجل هدفين البلاستيك كلا من حسين ريكو، ومحمود الصغير.

يذكر أن القومي قد بدأ تجاربه الودية بالخسارة امام سيراميكا بنصف دستة أهداف دون مقابل، بينما بدأ البلاستيك تجاربه الودية بالخسارة امام الترسانة بهدفين مقابل هدف، وتعادل امام المرج سلبيا بدون أهداف.

ويستعد القومي لمواجهة اتحاد الشرطة الخميس المقبل على ملعب الشرطة، بينما يستضيف البلاستيك فريق الاتصالات ضمن استعداداتهم لاستئناف دوري القسم الثالث.

ويستأنف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل، حيث سيخرج القومي لمواجهة الدخان متصدر المجموعة الخامسة، بينما سيخرج البلاستيك لملاقاة بنها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعادل مثير للقومي مع البلاستيك وديًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا