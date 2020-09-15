نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل مثير للقومي مع البلاستيك وديًا في المقال التالي
أحرز هدفين القومي كلا من يوسف أيوب، ومحمد ناصر (ميسي)، بينما سجل هدفين البلاستيك كلا من حسين ريكو، ومحمود الصغير.
يذكر أن القومي قد بدأ تجاربه الودية بالخسارة امام سيراميكا بنصف دستة أهداف دون مقابل، بينما بدأ البلاستيك تجاربه الودية بالخسارة امام الترسانة بهدفين مقابل هدف، وتعادل امام المرج سلبيا بدون أهداف.
ويستعد القومي لمواجهة اتحاد الشرطة الخميس المقبل على ملعب الشرطة، بينما يستضيف البلاستيك فريق الاتصالات ضمن استعداداتهم لاستئناف دوري القسم الثالث.
ويستأنف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل، حيث سيخرج القومي لمواجهة الدخان متصدر المجموعة الخامسة، بينما سيخرج البلاستيك لملاقاة بنها.
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