نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تدريب كارتيرون لعملاق المغرب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي، أن إدارة ناديه لا تعلم بما فعله الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك.
و قال محمد طلال في تصريحات صحفية :"لا نعلم أي شيء عن المدرب باتريس كارتيرون، وليس لدينا علم بفسخ تعاقده مع الزمالك".
وفسخ الوداد المغربي، علاقته بالمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو بفسخ العقد بالتراضي ليصبح في حاجة للتعاقد مع مدير فني جديد.
يذكر أن كارتيرون ابلغ إدارة الزمالك بفسخ العقد ودفع قيمة الشرط الجزائي للرحيل عن صفوف الفريق في الوقت الحالي، بصورة مفاجئة.
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