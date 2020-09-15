النصر السعودي يعبر عقبة آصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النصر السعودي فوزًا غاليًا على حساب سباهان آصفهان الإيراني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقة 29 و48.

ورفع النصر رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب وتجمد رصيد سباهان أصفهان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 3/3 على المباراة التي جمعت بين السد القطري والعين الإماراتي.

وتقدم العين بهدف سجله التوجولي لابا كودجو في الدقيقة الخامسة، وتعادل أكرم عفيف للسد في الدقيقة 35، ثم سجل إسلام خان، من كازاخستان، الهدف الثاني للعين في الدقيقة 39، ثم تعادل السد عن طريق الإسباني سانتي كازورلا في الدقيقة 55، ثم سجل الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثالث للسد في الدقيقة 60، ثم تعادل العين بهدف سجله بوعلام خوخي، لاعب السد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

ورفع السد رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما حصد العين أول نقطة له في البطولة.

وكان السد تعادل مع النصر السعودي 2/2 وفاز على سباهان أصفهان الإيراني 3 / صفر، فيما خسر العين من سباهان صفر / 4 والنصر 1 / 2.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين بحثا عن تسجيل هدف التقدم، ولم تمر سوى خمس دقائق فقط حتى افتتح العين التسجيل عندما مرر ويلسون إدواردو كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها لابا كودجو بتسديدة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف فرض فريق السد سيطرته على مجريات اللعب وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل في الوقت، نفسه تراجع العين لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات مع شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم المحاولات الهجومية المتتالية للسد واختفاء محاولات العين الهجومية انحصر اللعب في وسط الملعب رغم السيطرة شبه الكاملة لفريق السد.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 24 والتي شهدت فرصة خطيرة للسد عندما سدد بوعلام خوخي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن خالد عيسى، حارس العين الإماراتي، تألق وتصدى لها.

كثف السد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه فشل في اختراق دفاع العين المنظم.

وفي الدقيقة 33 ومن هجمة مرتدة كاد العين أن يسجل الهدف الثاني عندما لعبت كرة خلف مدافعي السد وصلت إلى ويلسون إدواردو في الناحية اليمنى ليمررها إلى إسلام خان على حدود منطقة جزاء السد ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

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وتألق خالد عيسى في الدقيقة 34 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها بيدو ميجيل وقابلها بضربة رأس قوية لكن عيسى تصدى لها بصعوبة.

وفي الدقيقة 35 سجل أكرم عفيف هدف التعادل للسد عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها أكرم عفيف بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

لم تدم فرحة السد طويلا بالتعادل حيث تمكن العين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39 عندما سدد إسلام خان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بقدم عبد الكريم حسن مدافع السد قبل أن تعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم العين 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف السد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه اعتمد فريق العين على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 47 سدد سانتي كازورلا، لاعب السد، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وأنقذ القائم الأيسر لخالد عيسى، حارس العين، هدف محقق للسد في الدقيقة 49 عندما لعبت كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى هيأها بغداد ببونجاح إلى سانتي كازورلا على حدود منطقة الجزاء ليمررها إلى أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية اصطدمت بأسفل القائم الأيسر قبل أن يشتتها الدفاع.

وشهدت الدقيقة 51 فرصة خطيرة للسد عندما مرر عفيف كرة بينية إلى بونجاح داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها خالد عيسى على مرتين.

وأسفرت الهجمات المتتالية للسد عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 عندما توغل أكرم عفيف بالكرة من الناحية اليسرى ومررها إلى بغداد بونجاح داخل منطقة الجزاء الذي هيأها إلى كازورلا على حدود منطقة الجزاء ليسدد طرة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثالث للسد في الدقيقة 60 عندما مرر تي هي نام كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى قابلها بغداد بونجاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.

وأهدر السد فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها بوعلام خوخي بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 67 سجل العين هدف التعادل عندما لعب بندر الاحبابي الكرة إلى داخل منطقة جزاء السد حاول بوعلام خوخي، لاعب السد، إبعادها برأسه لكنها عانقت الشباك.

واستمرت محاولات السد بحثا عن تسجيل رابع وهو ما كاد يتحقق في الدقيقة 81 عندما سدد عبد الكريم حسن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها خالد عيسى لترتد إلى أكرم عفيف الذي سددها بعيدا عن المرمى.

واستمرت محاولات السد الهجومية لتسجيل هدف رابع لكن العين أغلق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه لتمر الدقائق المتبقية من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا تعادل الفريقين 3/3.