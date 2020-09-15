نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول رد رسمي من الزمالك على رحيل كارتيرون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على القرار المفاجئ للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بالرحيل عن تدريب الزمالك.
وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية أنه فوجئ بطلب المدرب الفرنسي الرحيل عن الزمالك، مؤكدًا أن الأمر كان بمثابة صدمة بالنسبة له خاصة وأنه لم يبدي أسباب لرحيله المفاجئ عن النادي.
وأوضح المشرف العام على الكرة بالزمالك أن إدارة النادي كانت تنوي تجديد عقد المدرب لمدة 3 مواسم مقبلة، وكنا نسير على تجربة آرسين فينجر مع أرسنال.
واعتذر كارتيرون عن تدريب الزمالك وسدد قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ250 ألف دولار لمسئولي القلعة البيضاء ورفض الاستمرار في تدريب الفريق الأبيض.
ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك كواليس رحيل المدرب الفرنسي عبر شاشة قناة النادي مساء اليوم.
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