شاهد أهداف مباراة سباهان اصفهان الإيراني والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق النصر السعودي فوزا صعبا على نظيره سباهان أصفهان الإيراني 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل السد القطري مع العين الإماراتي 3/3.
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