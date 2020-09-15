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أول تعليق من أمير مرتضى منصور على رحيل باتريس كارتيرون عن الزمالك

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وأضاف أمير مرتضي منصور، خلال ندوته بموقع "دوت الخليج"، أنه فوجئ بطلب رحيل باتريس كارتيرون عن قيادة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.
وتابع "الأمور كانت تسير بشكل طبيعي للغاية خلال أمس، واستعداد الفريق لخوض المباراة المقبلة، إضافةً إلي خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا ".
واستطرد "فوجئت بطلب باتريس كارتيرون الرحيل عن نادي الزمالك من دون الإفصاح عن سبب الرحيل"، مؤكدا عدم وجود أي خلافات داخل الجهاز الفني كما يروج البعض.

وأتم حديثه "الزمالك لا يقف على أحد وسيتم التعاقد مع مدرب فني أجنبي قبل خوض بطولة إفريقيا وتشكيل جهاز فني مصر خلال الوقت الحالي لقيادة الفريق في الوقت الحالي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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