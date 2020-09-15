أخبار الرياضة .. الأهلي يطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية .. زلزال في الزمالك عقب رحيل كارتيرون

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة.

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي نجحت في التوصل لاتفاق نهائي لضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي بدر بانون لمدة أربعة مواسم.

سادت حالة من الغضب الشديد داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من تراجع مستوي النيجيري جونيور أجايي بصورة واضحة .

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تجديد عقد لاعبه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج حتى عام 2023.

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أنهي النادي الأهلي إجراءات ضم ثلاث صفقات رسمية للموسم الجديد لدعم الفريق الأول للكرة .

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل إقامة عزاء الكابتن عزمي مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة إلى موعد لاحق بناء على طلب نجله أمير عزمي بسبب إصابته وأسرته بفيروس كورونا.

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك، عن قيام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتصوير فيديو مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، منذ قليل، في مكتبه بمقر النادي.

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي بعد قرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني فسخ تعاقده من طرف واحد.

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك الكواليس الكاملة لأزمة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الذي رحل منذ قليل وأبلغ الزمالك بعدم استكمال مهامه الفنية.