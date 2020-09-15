النصر السعودي يفوز على أصفهان الإيراني.. والتعاون يخسر من بيرسبوليس

فاز فريق النصر السعودي، على نظيره نادي سباهان أصفهان الإيراني، بهدفين نظيفين، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. هدفا المباراة أحرزا عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 29،48. وفي مباراة أخرى خسر التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف. هدف المباراة الوحيد أحرزه خليل زاده في الدقيقة 83 ليرتفع رصيد فريقه للنقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد التعاون عند 6 نقاط في صدارة المجموعة.

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