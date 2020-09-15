المحمدي يقود أستون فيلا للتأهل للدور الثالث لكأس الرابطة بعد الفوز على بيرتن

تأهل نادي أستون فيلا للدور الثالث لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كارابوا"، بعد فوزه على بيرتن ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الثاني.

افتتح دانيلز التسجيل لبيرتن في الدقيقة الثانية، لكن الوافد الجديد ويتكنز عادل النتيجة في الدقيقة 39. سجل جاك جيراليش الهدف الثاني في الدقيقة 88، ودايفز الهدف الثالث في الدقيقة 92، ليتأهلوا للدور الثالث من المسابقة. ويلاقي أستون فيلا في الدور القادم الفائز من مباراة فريقي بريستول سيتي ونورثاهمبتون. وشارك أحمد المحمدي في المباراة كاملة، فيما غاب محمود حسن تريزيجيه عن قائمة اللقاء.

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