نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس رحيل باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق خلال الساعات الماضية. كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي حقيقة التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، وذلك للتعاقد مع مدير فنى أجنبى ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق. كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن إجراء مفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك. كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي بعد قرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني فسخ تعاقده من طرف واحد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك | رحيل كارتيرون وتشكيل لجنة للتعاقد مع مدرب أجنبي .. طارق يحيى مديرا فنيا للفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.