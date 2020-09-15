بعد اصطدامه مع أحمد فتحي .. جراحة تجميل في أنف محمود رزق مدافع الاتحاد

جاء ذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس " الأثنين"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري والتي إنتهت بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف.

وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على مساندة محمود رزق مدافع الاتحاد الفريق قبل دخول غرفة العمليات بدقائق قليلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة النادي الأهلي . وحرص خالد قمر ومحمو الزنفلي ونور السيد وأحمد رفعت وهشام محمد والدكتور عمرو الأشلم على مساندة مدافع الاتحاد محمود رزق . وأكد الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري غياب اللاعب لمدة لاتقل عن 6 أسابيع . وقام الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بالاطمئنان على اللاعب كما أجري محمد مصيلحي رئيس النادي عدة اتصالات للاطمئنان على رزق .

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