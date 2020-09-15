بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد المغربي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة التعاقد مع كارتيرون

كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي حقيقة التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

كان كارتيرون قد اعتذر لمجلس إدارة نادي الزمالك عن الاستمرار مع الفريق الأبيض وقام بتسديد الشرط الجزائي الموقع في عقده.

وقال سعيد الناصيري في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" ما يتردد عن تعاقد الوداد مع كارتيرون ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع '" علاقتنا طيبة بنادي الزمالك، ولم نجري أي مفاوضات مع مدربه".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للفريق خلفا لـ باتريس كارتيرون.