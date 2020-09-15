دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كارتيرون_عملها_وخلع بعد إبلاغه إدارة الزمالك بعد استكمال العمل في تدريب الفريق جاءه. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تخيل الدنيا جاية عليك لدرجة إنها مش سيبالك لا ذئب صربي ولا ديك فرنسي‎#كارتيرون_عملها_وخلع" و "‏انا ربنا نصرني تاني‎ #كارتيرون_عملها_وخلع". وقال أخرون "‏فايلر هيمشى. ......كارتيرون اللى مشى.. انى اسف ‎#كارتيرون_عملها_وخلع" و "‏المهم ان كارتيرون طلع في المؤتمر الصحفي بعد ماتش الإنتاج قالك لاعيبة فريقي أبطال وبنلعب في ضغط مباريات و أندية إفريقيا أجلوا عشان خايفين مننا وبعدها خلع شكله كان بيثبتهم عشان ياخد مرتب الشهر اللي فات ‎#كارتيرون_عملها_وخلع".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد رحيله من الزمالك.. هاشتاج #كارتيرون_عملها_وخلع يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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