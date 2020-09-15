نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي الزمالك عن السبب الحقيقي وراء رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق عن القلعة البيضاء في الساعات الماضية.

وكان كارتيرون قد عقد جلسة مع مرتضي منصور رئيس النادي وطلب فيه الرحيل عن الفريق بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده وفسخ العقد من طرف واحد.

وقام رئيس الزمالك بتصوير مقطع فيديو خلال جلسته مع كارتيرون مدرب الفريق وذلك للرد على أنباء حدوث مشاجرة حادة بينهما أدت لرحيل المدرب الفرنسي.