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الأهلي يحدد 13 مليون جنيه لضم خليفة أحمد فتحي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد 13 مليون جنيه لضم خليفة أحمد فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة التسويق بالفريق حددت مبلغ 13 مليون جنيه، من أجل التعاقد مع نجم إنبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت المصدر أن الأهلي يسعى للتعاقد مع كريم فؤاد، لاعب نادي إنبي، والمعار إليه من نادي النجوم، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، الذي سيخلو نهاية الموسم برحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.

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وأوضح أن الأهلي رصد 13 مليون جنيه للتعاقد مع اللاعب، والذي كسب قناعات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وسيقوم أمير توفيق، مدير لجنة التسويق بالنادي الأهلي، بفتح خط المفاوضات مع إدارتي إنبي والنجوم، للتوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب.

ويرى مسؤولو الأهلي، أن اللاعب يستطيع قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في المستقبل، مع تميزه باللعب في أكثر من مركز، فضلاً عن صغر سنه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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