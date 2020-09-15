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كورونا يسبب أزمة للأندية الإنجليزية بسبب مبيعات القمصان

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أحمد جودة - القاهرة - أثر حرمان الجماهير من حضور مباريات كرة القدم الإنجليزية، على مبيعات القمصان الرياضية، كما أوضحت بيانات موقع للتسوق عبر الإنترنت.


وأصبح من مظاهر عصر الدوري الإنجليزي الممتاز ارتداء الجماهير لقمصان الفرق في المدرجات وعند قضاء العطلات.

لكن مع اضطرار المشجعين لمشاهدة المباريات عبر التلفزيون بسبب وباء كوفيد-19، أوضح موقع (لاف ذا سيلز) على الإنترنت أن مبيعات القمصان الرياضية سجلت انخفاضاً بنسبة 63% مقارنة بعام 2019.

وأضاف الموقع أن الجماهير في بريطانيا أنفقت 23.9 مليون جنيه إسترليني (30.85 مليون دولار) لشراء قمصان فرق الدوري الممتاز في الموسم الماضي، لكن الأندية قد تواجه انخفاضا في الإيرادات من مبيعات القمصان يصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني.

ويشير الموقع إلى أن قميص آرسنال الجديد هو الأكثر جاذبية للجماهير حتى الآن هذا الموسم، ويليه تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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