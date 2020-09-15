نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا يسبب أزمة للأندية الإنجليزية بسبب مبيعات القمصان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثر حرمان الجماهير من حضور مباريات كرة القدم الإنجليزية، على مبيعات القمصان الرياضية، كما أوضحت بيانات موقع للتسوق عبر الإنترنت.



وأصبح من مظاهر عصر الدوري الإنجليزي الممتاز ارتداء الجماهير لقمصان الفرق في المدرجات وعند قضاء العطلات.

لكن مع اضطرار المشجعين لمشاهدة المباريات عبر التلفزيون بسبب وباء كوفيد-19، أوضح موقع (لاف ذا سيلز) على الإنترنت أن مبيعات القمصان الرياضية سجلت انخفاضاً بنسبة 63% مقارنة بعام 2019.

وأضاف الموقع أن الجماهير في بريطانيا أنفقت 23.9 مليون جنيه إسترليني (30.85 مليون دولار) لشراء قمصان فرق الدوري الممتاز في الموسم الماضي، لكن الأندية قد تواجه انخفاضا في الإيرادات من مبيعات القمصان يصل إلى 15 مليون جنيه إسترليني.