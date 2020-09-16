أكد أحمد حسام ميدو أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي قرّر الرحيل اليوم عن الفريق كان يعلم جيدًا ضرورة دفع الشرط الجزائي قبل الخروج من مكتب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كارتيرون طلب أن يتم منحه الشرط الجزائي "كاش" من جانب إدارة التعاون السعودي لكونه كان غير قادر على الدفع الفوري".
أضاف: "كارتيرون كان يعلم جيدًا أنه لم يكن قادرًا على مغادرة مكتب مرتضى منصور سوى بدفع الشرط الجزائي".
واختتم حديثه قائلا: "الزمالك لن يتأثر برحيل باتريس كارتيرون بالطبع سيحدث ارتباك ولكن الزمالك يظل كبيراً".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميدو: كارتيرون مكانش هيخرج من مكتب مرتضى قبل دفع الشرط الجزائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.