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أمير مرتضى يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل إصابة أسرته بفيروس كورونا

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فجر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بتعرض زوجته وبناته للإصابة بفيروس اللعين فى وقت سابق وعدم اعلانه الأمر لوسائل الإعلام .

وقال أمير مرتضى الذى حل ضيفا على  دوت الخليج لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020 إن زوجته وبناته تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا قبل استئناف الدورى، ولم يخبر أحدا بالأمر حتى تعافين بعد عزلهن عن المنزل.

وشدد أمير مرتضى على أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك لم يكن يعلم بالأمر، ولم يعلم إلا بعد تعافيهم، ورفضنا الحديث عن هذا الأمر أثناء رفضنا استئناف مسابقة الدوري .

وأشار الى أن نادي الزمالك لم يكن يرغب فى استكمال الدوري هذا الموسم خوفا على حياة اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا اللعين، وثبت ما تخوفنا منه بإصابة لاعبين، والكثيرون لم يعلنوا ذلك بخلاف الإصابات العضلية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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