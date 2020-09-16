تاكيس جونياس: شرف لي تدريب الزمالك ولكن ليس لدي مفاوضات رسمية

كشف اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه لتولي تدريب الفريق الأبيض خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال تاكيس جونياس في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أتواجد حاليا في اليونان ولكني أريد العودة إلى مصر في أقرب وقت ممكن، هناك تواصل معي من الزمالك ولكن لا يوجد مفاوضات بشكل رسمي حتى الآن".

أضاف:"بالتأكيد هناك لاعبين في الزمالك قادرة على مساعدتي على تطبيق فلسفتي وأسلوبي منذ الأول".

وختم حديثه قائلا:"شرف لي تدريب الزمالك فهو من أكبر أندية مصر وإفريقيا ولكن ليس لدي أي شئ رسمي حتى الآن".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن تدريب الزمالك بسبب رغبته في تولي المهمة الفنية لفريق التعاون السعودي بعد العرض المغري الذي قُدم له.