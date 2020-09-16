شاهد.. اللقاء الأخير بين مرتضى منصور وكارتيرون قبل رحيله بدقائق

اجتمع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول فى اللقاء الأخير، عقب إعلان المدير الفنى للفريق الأول رحيله عن القلعة البيضاء .
وحرص "كارتيرون" خلال الاجتماع مع مرتضى منصور على تقديم الشكر لمجلس الإدارة على دعمه فى الفترة التى قضاها داخل الزمالك وحقق خلالها الفوز بلقبى السوبر الأفريقى والمصري .
وكشف "كارتيرون" خلال الاجتماع مع مرتضى منصور فى حضور أعضاء مجلس الإدارة أنه مضطر للرحيل عن الزمالك رافضًا الإفصاح عن الأسباب التى دفعته لذلك.
وكان قد فسخ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقده مع القلعة البيضاء بعد ما أبلغ بنفسه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بذلك مساء أمس الاثنين.
وعلم "دوت الخليج" أن أمير مرتضى منصور حاول إثناء كارتيرون عن قراره والتعرف على أسبابه خاصة أن العلاقة بين المدير الفني ومجلس الإدارة واللاعبين والجماهير فى أفضل حال.
وأبلغ "كارتيرون" فى البداية أمير مرتضى بأنه فقد شغفه مع الفريق وأنه يخشى خسارة بطولة أفريقيا ورغم محاولة المشرف على الكرة إقناعه بالبقاء وزيادة عقده الذى وقعه مؤخرا أو البقاء لحين انتهاء بطولة دوري الأبطال إلا أن الفرنسى أصر على قراره.
وأكد الفرنسى استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة راتب ثلاثة شهور حيث يتقاضى ما يقرب من مليون ونصف دولار سنويًا من القلعة البيضاء.
وحضر كارتيرون اليوم إلى مقر الزمالك قبل مران السادسة ورفض قيادة المران وطلب الاجتماع مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الذى حاول التعرف على سبب رغبته فى فسخ التعاقد، مؤكدًا أنه قضى أفضل فترة فى حياته داخل الزمالك والإدارة كانت مُحترفة للغاية معه .
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