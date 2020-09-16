شاهد.. اللقاء الأخير بين مرتضى منصور وكارتيرون قبل رحيله بدقائق

اجتمع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول فى اللقاء الأخير، عقب إعلان المدير الفنى للفريق الأول رحيله عن القلعة البيضاء .

وحرص "كارتيرون" خلال الاجتماع مع مرتضى منصور على تقديم الشكر لمجلس الإدارة على دعمه فى الفترة التى قضاها داخل الزمالك وحقق خلالها الفوز بلقبى السوبر الأفريقى والمصري .

وكشف "كارتيرون" خلال الاجتماع مع مرتضى منصور فى حضور أعضاء مجلس الإدارة أنه مضطر للرحيل عن الزمالك رافضًا الإفصاح عن الأسباب التى دفعته لذلك.