فرض أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي الغموض على صفقات القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.
وكشف أمير توفيق عن وجوده في مصر من خلال نشر "ستوري" عبر حسابه على موقع "انستجرام" يؤكد فيه وجوده في مصر وعدم سفره إلى الخارج.
ورغم ذلك، فإن إدارة الأهلي قاربت علي حسم صفقة أخري وهي حسب مصادر مقربة يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي والترجي التونسي السابق.
وقالت المصادر إن أمير توفيق يناور ويفرض السرية علي الصفقات لإنهاء ضم لاعبين بشكل نهائي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يفرض الغموض على صفقاته وأمير توفيق يناور بـ «هليوبوليس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.