الأهلي يفرض الغموض على صفقاته وأمير توفيق يناور بـ «هليوبوليس»

فرض أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي الغموض على صفقات القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف أمير توفيق عن وجوده في مصر من خلال نشر "ستوري" عبر حسابه على موقع ‏‏"انستجرام" يؤكد فيه وجوده في مصر وعدم سفره إلى الخارج.

ورغم ذلك، فإن إدارة الأهلي قاربت علي حسم صفقة أخري وهي حسب مصادر مقربة يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي والترجي التونسي السابق.

وقالت المصادر إن أمير توفيق يناور ويفرض السرية علي الصفقات لإنهاء ضم لاعبين بشكل نهائي.