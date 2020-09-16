رفض زيادة عقده ويخشى خسارة بطولة أفريقيا.. كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

فى مفاجأة من العيار الثقيل وصادمة لجماهير الزمالك، فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عقده مع القلعة البيضاء؛ بعدما أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بذلك مساء أمس، الإثنين، برغبته في الرحيل.

وعلم "دوت الخليج"، أن أمير مرتضى منصور حاول إثناء كارتيرون عن قراره، والتعرف على أسبابه خاصةً أن العلاقة بين المدير الفني ومجلس الإدارة واللاعبين والجماهير فى أفضل حال.

وأبلغ كارتيرون فى البداية أمير مرتضى بأنه فقد شغفه مع الفريق، وأنه يخشى خسارة بطولة أفريقيا، ورغم محاولة المشرف على الكرة إقناعه بالبقاء وزيادة عقده الذى وقعه مؤخرا أو البقاء لحين انتهاء بطولة دوري الأبطال؛ إلا أن الفرنسى أصر على قراره.

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وأكد المدرب الفرنسي، استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة راتب ثلاثة أشهر، حيث يتقاضى ما يقرب من مليون ونصف دولار سنويا من القلعة البيضاء.

وحضر كارتيرون اليوم إلى مقر الزمالك قبل مران السادسة ورفض قيادة المران وطلب الاجتماع مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الذى حاول التعرف على سبب رغبته فى فسخ التعاقد، مؤكدا أنه قضى أفضل فترة فى حياته داخل الزمالك والإدارة كانت محترفة للغاية معه.

وقام كارتيرون بتسجيل فيديو رفقة مرتضى منصور الذى كان غاضبا من تصرف المدير الفنى يكشف خلاله أسرار رحيله عن الزمالك.