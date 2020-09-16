نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الإسماعيلي والمقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت أمس الثلاثاء، مباراتين ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تغلب فريق مصر المقاصة على نظيره نادي مصر بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الإسماعيلي مع المقاولون 1-1.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لإنسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، بينما يتواجد المقاولون بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإتحاد السكندري اليوم:-

1- الأهلي 72 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- المقاولون العرب 48 نقطة.

4- بيراميدز 45 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.

6ـ المقاصة 36 نقطة.

7- إنبي35 نقطة.

Advertisements

8- سموحة 33 نقطة.

9- أسوان 31 نقطة.

10- الإسماعيلي 31 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

12- طلائع الجيش 29 نقطة.

13- المصري 28 نقطة.

14- الجونة 28 نقطة.

14- وادي دجلة 27 نقطة.

15- حرس الحدود 26 نقطة.

17- نادي مصر 19 نقطة.

18- نادي طنطا 17 نقطة.