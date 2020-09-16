محمد حلمي: رحيل كارتيرون عن الزمالك مفاجأة للجميع

قال محمد حلمي، المدير الفني السابق للزمالك، إن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الزمالك، اليوم؛ كان مفاجأة للجميع .
وأضاف "حلمي" في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق؛ أن كارتيرون استطاع تحقيق بطولات للفريق منذ توليه مسئولية القيادة الفنية وقام بتغييرات كبيرة داخل الفريق.
وأشار إلي أن رحيله كان خبرًا مفاجأة للجميع ولم أتوقع رحيله بهذا الشكل.
ونوّه إلى أن رحيل الفرنسي في هذا التوقيت سيؤثر على أداء الفريق في الفترة القادمة خاصة في بطولة أفريقيا، وكان لابد من الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم.
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