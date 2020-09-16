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الزمالك يتصدر تويتر بعد رحيل كارتيرون

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تصدّر نادي "الزمالك" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن القلعة البيضاء.

وكان قد رحل مساء أمس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما قد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء ودفع قيمة الشرط الجزائي بالكامل للنادي, وقد أشارت عدة تقارير على دخول نادي التعاون السعودي في مفاوضات جادة مع كارتيرون.

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وتفاعل عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء حول خبر رحيل كارتيرون وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

رب ضرة نافعة.. ولن يتوقف قطار الزمالك

انا الزمالك .... انا ضد الكسر

مش شعارات والله بس احنا فعلا ورا الزمالك في اي حاجه وتحت اي ظروف وببطولات ومن غير بطولات وحتى لو انعدم الأمل تماما

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جمهور الزمالك ورا ناديه وفرقته ولعيبته مهما كانت الظروف لا هنزهق ولا هنوقف دعمكم 

علاقتنا بالزمالك هي الثابت الوحيد مهما كانت المتغيرات

وكان كارتيرون قد أبلغ أمير مرتضى، بأنه فقد شغفه مع الفريق، وأنه يخشى خسارة بطولة إفريقيا، ورغم محاولة المشرف على الكرة بالنادي، إقناعه بالبقاء، وزيادة عقده الذى وقعه مؤخرا، أو البقاء لحين انتهاء بطولة دوري الأبطال؛ إلا أن الفرنسى أصر على قراره.

وأكد الفرنسي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة راتب 3 أشهر، حيث يتقاضى ما يقرب من 1.5 مليون دولار سنويا من القلعة البيضاء.

وحضر كارتيرون أمس، إلى مقر الزمالك، قبل مران السادسة، ورفض قيادة المران، وطلب الاجتماع مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، الذى حاول التعرف على سبب رغبته فى فسخ التعاقد، مؤكدا أنه قضى أفضل فترة فى حياته داخل الزمالك، والإدارة كانت محترفة للغاية معه.

وسجَّل كارتيرون، فيديو، رفقة مرتضى منصور، الذى كان غاضبا من تصرف المدير الفنى، يكشف خلاله أسرار رحيله عن الزمالك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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