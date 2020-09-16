نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يختار بديل لاوتارو مارتينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار نادي برشلونة الاسباني بديل النجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي قرر البقاء فى صفوف فريقه على الانضمام للنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة هدفه الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هو ضم مهاجم بعد قرب رحيل المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز هذا الصيف. وأضافت التقارير ان هداف الدوري الإيطالي الممتاز إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو أصبح ضمن أوليات النادي الكتالوني لضمه هذا الصيف لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد. يذكر أن كومان قد بلغ لويس سواريز انه ليس ضمن خططه فى الموسم الجديد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يختار بديل لاوتارو مارتينيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.