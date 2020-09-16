أول تعليق من الرجاء المغربي على تعاقد الأهلي مع بدر بانون مدافع الفريق

أكد المتحدث باسم نادي الرجاء، سعيد وهبي، أنه يتحدى أن ينشر أحد صورة للاعبهم، بدر بانون، بقميص النادي الأهلي؛ بعد الأخبار المتداولة عن تعاقد القلعة الحمراء مع اللاعب.

وقال "وهبي" خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "هل هناك صورة للاعب بقميص الأهلي؟ هل تم الإعلان عن الصفقة؟، نتحدى أن تكون هناك صورة لـ بدر بانون بقميص الأهلي".

وشدّد المتحدث باسم نادي الرجاء، على تركيزهم خلال الفترة الجارية على المباريات المتبقية بالبطولات التي يُشاركون بها؛ للتتويج بها.

وأتم المتحدث باسم نادي الرجاء، حديثه، فيما يُثار عن تعاقد الأهلي مع لاعبهم، بقوله: "في نهاية السنة يكون لكل حديث مقام".

وتطرّق سعيد وهبي، في حديثه، عن مصير لاعبهم حميد أحداد، بقوله: "هو لاعب تم التعاقد معه على سبيل الإعارة من الزمالك لنهاية الموسم، وعلاقتنا بالزمالك وطيدة وتاريخية".