ميدو: مقدرش أتأخر عن الزمالك.. والونش أفضل مدافع في مصر

أكد أحمد حسام ميدو، أنه لن يتأخر عن الزمالك في حال وصل له عرض لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وكان باتريس كارتيرون رحل عن الزمالك بعدما دفع الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقده.
وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "بالطبع حال وصول عرض لي من الزمالك لن أتأخر عن الفريق ولكن الأمر يحتاج أيضا لتفكير".
وأضاف: "ولم يحدِّثْنِ أي شخص من الأساس لتدريب الفريق في الوقت الحالي".
واختتم حديثه: "محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، أفضل مدافع في مصر بلا منازع، ويتفوق على رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وتطور كثيرًا".
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