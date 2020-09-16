نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب رحيل باتريس كارتيرون من الزمالك نادى سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسباب رحيل باتريس كارتيرون من الزمالك نادى سعودي حسب ما أعلن النجم المصري احمد حسام ميدو في برنامج اوضة اللبس والذي كشف عن حالة الغموض التي صاحبة إدارة نادي الزمالك وجماهيره بعد فسخ مدرب الزمالك كارتيرون عقدة مع نادى الزمالك ودفع الشرط الجزائي 250 ألف دولار بعد مسيرة ناجحة مع نادي الزمالك حصل فيها نادى الزمالك على بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة السوبر المصري والوصول إلى مبارة النصف النهائي الإفريقي.

ميدو باتريس كارتيرون سيرحل إلى نادى سعودي

تنبأ نجم الزمالك بأن مدرب الزمالك السابق باتريس كارتيرون قد وقع عقد مع فريق التعاون السعودي بعقد سنوي بقيمة 4 مليون و 800 ألف دولار سنوياً، حيث كان يتقاضى باتريس كارتيرون من نادى الزمالك مليون و300 ألف ريال سعودي، وأوضح رئيس نادي الزمالك أنه عرض على المدير الفني للزمالك السابق باتريس كارتيرون بالاستمرار حتى نهاية بطولة إفريقيا وعدم سداد الشرط الجزائي ولكن إصرار باتريس كارتيرون على الرحيل حسم الأمر.

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أكد أحمد حسام ميدو أن عمليات التفاوض بدأت مع باتريس كارتيرون منذ فترة مع نادى التعاون السعودي وكان الاتفاق على الرحيل بعد بطولة أفريقيا، ولكن بعد تأجيل بطولة أفريقيا عرض نادى التعاون السعودي دفع سداد 30% من قيمة العقد وإتمام التعاقد في الفترة الحالية وهذا ما تم الاتفاق عليه.

بديل باتريس كارتيرون فى الزمالك

أعلن نادى الزمالك التعاقد مع الكابتن طارق يحيي مدير فني لفترة مؤقتة لحين التواصل مع مدير فنى أجنبي وضم الجهاز الفني لنادى الزمالك الكابتن مدحت عبد الهادي، والكابتن أيمن عبد العزيز، بالإضافة إلى عمرو عبد السلام، وذكر المستشار مرتضى منصور عن تشكيل لجنة للسفر إلى الخارج للبحث عن مدير فني اجنبي يقود المسيرة الفنية للزمالك.