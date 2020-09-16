نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. جورفان فييرا يكشف حقيقة تدريب الزمالك خلفًا لـ كارتيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى جماهير وعشاق نادي الزمالك صدمة قوية، برحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.

حقيقة تولي فييرا تدريب الزمالك

تحدث المدرب البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن حقيقة عودته لتولى المسؤولية الفنية للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

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وقال فييرا في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي»: " أعلم كل شيء يحدث في الزمالك، كارتيرون رحل عن تدريب الفريق".

وتابع مدرب الزمالك السابق: " تلقيت مئتان رسالة في الساعة الأخيرة من جماهير الزمالك، التي تريدني أن أعود لتولي تدريب الفريق الكروي الأول من جديد".

وأكمل فييرا: " لم يتواصل مع أحد من مسؤولي الزمالك حتى الآن، أنا لا أمانع العودة لتدريب الزمالك ولكن على الإدارة أن يتحدثوا معي".

وأتم المدرب البرازيلي: " أريد أن أعود لنادي الزمالك، أفتقد النادي والجماهير الرائعة ربما نلتقي مجددا".