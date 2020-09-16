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طارق العشري: مهمتي مع الحرس تكليف.. ولاعبو الفريق على قدر المسئولية

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المدير الفني لنادي حرس الحدود، إنه اقترب من إنهاء أزمته من النادي المصري البورسعيدي خلال الأيام المقبلة .


وأضاف طارق العشري في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه سيحصل على كافة مستحقاته المالية من قبل مسئولي النادي المصري البورسعيدي.

وتابع:" مهمتي مع الحرس بمثابة تكليف، ولاعبو الفريق على قدر المسئولية ".

وأكد طارق العشري أنه يأمل في تحقيق طفرة مع لاعبي حرس الحدود خلال الفترة المقبلة وعودة الأمور إلي طبيعتها من جديد".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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