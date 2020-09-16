طارق العشري: مهمتي مع الحرس تكليف.. ولاعبو الفريق على قدر المسئولية

المدير الفني لنادي حرس الحدود، إنه اقترب من إنهاء أزمته من النادي المصري البورسعيدي خلال الأيام المقبلة .
وتابع:" مهمتي مع الحرس بمثابة تكليف، ولاعبو الفريق على قدر المسئولية ".
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