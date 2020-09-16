مجدي عبد العاطي يكشف أسباب رفضه تدريب طنطا مرتين

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان السابق، أنه فوجئ أن الجميع يهنئه بتعيينه مدربًا لسموحة.
وقال "مجدي" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يُقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "الجهاز المعاون سبب تعثر مفاوضاتي مع سموحة لتولي تدريب الفريق".
وأشار إلى أنه رفض تدريب طنطا مرتين، موضحا "تلقيت عرضا لتدريب طنطا بعد استقالة أيمن المزين في المرة الأولى؛ لكني رفضت، لأن العرض لم يكن مُرضِيا لطموحي".
وأضاف: "أفضل أن أكون الفريق بنفسي حتى يمكن محاسبتي على نتائجه، لأنني حتى وإن اجتهدت وساعدتهم على البقاء، فكان الأولى أن أستمر مع أسوان، خاصة أنه كان التحدي بالنسبة لي".
وأشار إلى أن "طنطا عرض علي اليوم تدريب الفريق من الموسم الجديد، لمدة موسم ونصف، لكن من الصعب العودة للدرجة الثانية مرة أخرى".
وأتم: "هناك صعوبة شديدة حاليا في فريق طنطا، فاللاعبون حالتهم النفسية أصبحت صعبة على الرغم من أن هناك فرصة لبقائهم".
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