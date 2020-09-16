قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إنه من الوارد رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وأكد "عبد الغني" في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق؛ ان العروض التي تلقاها فايلر خلال فترة تواجده في سويسرا أثناء توقف الدوري كانت مغرية ومن الوارد أن يرحل عن القلعة الحمراء قريبًا.
ورحل أمس الثلاثاء باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك عقب دفع الشرط الجزائي فى عقده وذلك بعد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رحيل فايلر عن الأهلي وارد.. مجدي عبد الغني: العروض التي تلقاها مُغرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.