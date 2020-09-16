نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة الإماراتي يستأنف تدريباته بعد سلبية اختبارات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الوحدة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استئناف الفريق الأول تدريباته اليومية غداً الأربعاء، بعدما جاءت نتائج اختبارات اللاعبين سلبية لفيروس كورونا.

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة الإثنين إنه "استبعد نادي الوحدة من دوري أبطال آسيا لعدم وصول الفريق الإماراتي إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال ما تبقى له من مباريات في دور المجموعات".

وكان من المقرر وصول الوحدة إلى قطر قبل أربعة أيام على الأقل من موعد مباراته الأولى لكنه أبلغ الاتحاد القاري الأسبوع الماضي بعدم قدرته على السفر، بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوفه، وهو ما تسبب في خضوع اللاعبين للحجر الصحي في البلاد.

Advertisements

وقال الوحدة في بيان عبر حسابه على تويتر اليوم "تطمئن إدارة نادي الوحدة الرياضي جماهير النادي بسلامة جميع لاعبي الفريق وذلك بعد سلبية نتائج الفحص الدورية بعد انقضاء فترة الحجر الصحي التي حددتها الجهات المختصة بالدولة.

"يخوض الفريق الأول معسكراً في دبي استعدادا للموسم الجديد يبدأ يوم الخميس المقبل، وسيشهد خوض الفريقي مباراتين وديتين".

وينطلق الموسم الجديد في الإمارات الشهر المقبل بعدما كان من المقرر أن يبدأ مطلع الشهر الحالي.