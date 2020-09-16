نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوميكس.. حال جمهور الزمالك بعد رحيل كارتيرون "صورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، فسخ عقده مع الفريق والرحيل عن القلعة البيضاء قبل انتهاء عقده. وانهالت التعليقات الساخرة على رحيل مدرب الزمالك.

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