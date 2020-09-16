الارشيف / الرياضة

تاكيس جونياس يعلق على ترشيحه لتدريب الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاكيس جونياس يعلق على ترشيحه لتدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

علق اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، على تواجده ضمن المرشحين بقوة لتدريب الزمالك، خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

 

وكان كارتيرون مدرب الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء، في قرار مفاجئ للجميع مساء اليوم الثلاثاء.

 

Advertisements

وأوضح تاكيس جونياس في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أنه يتواجد في الوقت الحالي في اليونان.

 

وعبر تاكيس عن رغبته في العودة إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وأوضح أن هناك تواصل  من الزمالك معه لتدريب الزمالك، ولكنها ليست مفاوضات رسمية.

 

وتابع، "بالتأكيد هناك لاعبين في الزمالك قادرة على مساعدتي على تطبيق فلسفتي وأسلوبي منذ البداية، وبالطبع شرف لي تدريب الأبيض فهو من أكبر أندية مصر وإفريقيا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تاكيس جونياس يعلق على ترشيحه لتدريب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا