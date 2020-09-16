نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاكيس جونياس يعلق على ترشيحه لتدريب الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
علق اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق، على تواجده ضمن المرشحين بقوة لتدريب الزمالك، خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وكان كارتيرون مدرب الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء، في قرار مفاجئ للجميع مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضح تاكيس جونياس في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أنه يتواجد في الوقت الحالي في اليونان.
وعبر تاكيس عن رغبته في العودة إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وأوضح أن هناك تواصل من الزمالك معه لتدريب الزمالك، ولكنها ليست مفاوضات رسمية.
وتابع، "بالتأكيد هناك لاعبين في الزمالك قادرة على مساعدتي على تطبيق فلسفتي وأسلوبي منذ البداية، وبالطبع شرف لي تدريب الأبيض فهو من أكبر أندية مصر وإفريقيا".
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