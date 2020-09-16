الارشيف / الرياضة

بعد رحيله المفاجئ عن الزمالك.. قرار جديد من كارتيرون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قرّر الفرنسي باتريس كارتيرون، الرحيل بطائرة إلى فرنسا؛ من أجل قضاء إجازة قصيرة مع أسرته، قبل التوجّه إلى ؛ لتولي تدريب فريق التعاون.

وعلم "دوت الخليج" أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، وقع عقدًا مع التعاون السعودي، بمقابل يفوق الـ 3 ملايين دولار سنويًا.

وأبلغ كارتيرون، إدارة الزمالك، بدفع الشرط الجزائي، والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس النادي إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده؛ لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ تعاقده.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق، أمس؛ استعدادًا للقاء أسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد رحيله المفاجئ عن الزمالك.. قرار جديد من كارتيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا