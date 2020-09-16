جماهير الزمالك تطالب الإدارة بعودة كريستيان جروس

دشّنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج #رجعوا_جروس_فورا ، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق.

ودشن جماهير الزمالك، الهاشتاج؛ مطالبين الادارة بعودة السويسري كريستيان جروس، لتدريب الفريق من جديد، بعدما رحل المدير الفني الفرنسي، كمفاجأة غير متوقعة منه, خاصة أنه كان قد حصل على بطولتين مع الزمالك خلال الموسم الحالي.

وحصل جروس مع الزمالك، على بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم السابق.

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وتفاعلت جماهير الزمالك علي الهاشتاج، وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

ماذا لو شاء القدر أن نجتمع سويا من جديد

كريستيان جروس ورغم صعوبة التعاقد معاه للطريقة التي غادر بها، ولكنه انسب شخص لـ التيم الحالي؛ لاسباب كثيرة، لانه يعرف اغلب الفريق وعناصره، مدرب صاحب شخصية كبيرة، يعرف البطولة الافريقية جيدا بعد فوزه بالكونفدرالية.

نتمنى عودة جروس مجددا كل الدعم لجروس للعودة.

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رجعوا الغالى تانى

ده مش وقت عناد وخلافات.. مصلحة الزمالك اهم من اي شئ اخر

"يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى"

مقولة جروس الشهيرة الي خدنا بعدها الكونفيدرالية.. أعتقد مفيش أنسب من جروس يمسك الزمالك في الوقت الحالي، إن كنا عاوزين يبقي عندنا أمل ولو بسيط في أننا نكسب افريقيا

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لإخطارهم بكواليس قرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، بالرحيل عن النادي في الفترة الحالية، وقيامه بفسخ التعاقد وسداد الشرط الجزائي.

وأكد"مرتضى"، أن الزمالك لديه لاعبين على أعلى مستوى؛ لأنهم هم من يشاركون في المباريات ويؤدون في الملعب، بغض النظر عن أي مدير فني.