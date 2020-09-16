أمير مرتضى: عودة الدوري مشهد عبثي.. والمسئولون عن الرياضة ليسوا محترفين.. فيديو

أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن عودة الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية، "مشهد عبثي"، ولا يوجد أي مُبرر لعودته.

وأضاف أمير مرتضى الذى حلّ ضيفًا على "دوت الخليج" لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020 أن قرار عودة الدوري كان مبرره أنه صناعة، ولكنها ليست صناعة كما تردّد اللجنة الخماسية، حيث إن الكرة المصرية تدور في حلقة مُغلقة بين الشركة الراعية والأندية واللاعبين.

وأوضح أمير أن المسئولين عن الرياضة فى مصر ليسوا محترفين، ويتعاملون بشكل غير احترافي، وكان يجب إلغاء البطولة بشكل رسمي؛ حيث إنها لا تحقق العائد المرجو منها فى الأيام العادية، فما بالك بتلك الظروف القهرية التي يعيش فيها العالم بسبب جائحة كورونا حتى أن الفيفا قامت بتغيير قوانين كرة القدم نفسها؛ لتناسب الفترة الحالية .

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وأشار أمير الى أن الدوري كان يجب أن يُلغى؛ لانه يستكمل بلا هدف واضح، فمكافأة مكسب الدوري، لا تناسب حجم مصاريف الأندية على اللعب فيه، مؤكدًا أن الدوري كان سيعود فى حالة توافر سببين فقط؛ الأول، أن يكون هناك مكسب للأندية من عودته، والثاني، زوال سبب توقفه؛ وهو فيروس كورونا، والسببان غير متوفرين حاليًا.

وكشف أمير عن أن مكأفاة الدوري، مليون جنيه، ولا تُمنح للنادي؛ بل تُخصم من الغرامات الخاصة باتحاد الكرة، بل ويطالب الاتحاد بأموال أخرى؛ من أجل استلام الدرع، وبالتالي فلا توجد استفادة مالية من عودته، وإصابات كورونا منتشرة داخل الفرق حتى الآن، وهناك لاعبون كانوا مصابين ولم يخبروا أحدًا.