أمير مرتضى: التعصب بين الأهلي والزمالك سينتهي في حالة واحدة.. فيديو

أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن التعصب بين الأهلي والزمالك متواجد منذ زمن، وليس جديدًا على كرة القدم المصرية، ولا توجد حقبة فى التاريخ شهدت تصالحًا أو صفاء بين الناديين.

وتساءل أمير مرتضى الذى حلّ ضيفا على دوت الخليج؛ لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020، عن الفترة التي شهدت وجود سلام تام بين الأهلي والزمالك، مؤكداً أنه طوال تاريخ الناديين يوجد منافسة وتعصب ولن يستطيع أحد تغيير هذا الواقع بين الفريقين .

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وأضاف أمير انه حتي لقطة محمود الخطيب وحسن شحاتة التي يستشهد بها الجميع فى أن تلك الفترة كانت خالية من التعصب؛ هو كلام غير حقيقي، لأن هذه اللقطة كانت بسبب وجود تراشق لفظي بين جماهير الناديين، وحاول اللاعبين الصلح بينهما فى هذه اللقطة، ولكنهم فشلوا فيها .

وأشار أمير إلى أن الحل للتعصب بين الأهلي والزمالك، سيحدث؛ عندما يكون الجميع مسؤولا عن تصرفاته، فلا يصح أن يكون هناك خلاف بين رؤساء الناديين، وأقوم بصفتي مشرفا على الكرة، بمهاجمة الخطيب، مثلما يحدث من الطرف الآخر، فهذا غير مقبول بالمرة، وهو ما يزيد التعصب خاصة على السوشيال ميديا.