ترك ذكرى سيئة مع الجماهير.. هشام يكن: رحيل كارتيرون عن الزمالك غريب

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، أن رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ تصرف غريب من جانبه.

وقال يكن خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "من المؤكد أن كارتيرون تلقى عرضا كبيرا؛ ولذلك رحل عن الزمالك، لكنه ترك ذكرى سيئة مع الجماهير".

وأكمل: "طارق يحيى قريب إلى حد كبير من لاعبي الزمالك".