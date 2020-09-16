نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز السابق مرشح لتدريب الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف أحمد حسام ميدو، عن المرشحين لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي قرر الرحيل عن القلعة البيضاء، اليوم.
وأوضح أن الفرنسي سباستيان ديسابر مرشح لتدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلفا لمواطنه باتريس كارتيرون.
وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن ديسابر مرشح ثاني لقيادة الزمالك، بعد تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق المرشح الأول.
وأشار إلى أن ديسابر يمتلك خبرات أيضا في قارة إفريقيا لذلك فهو مرشح قوي بالفعل لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.
ونوه ميدو، على أن أمير مرتضى تفاجأ برغبة كارتيرون في هذا التوقيت في الرحيل عن الزمالك.
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