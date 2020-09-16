ميدو يكشف تفاصيل مفاوضات التعاون السعودي مع كارتيرون

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل مفاوضات التعاون السعودي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي قرر الرحيل أمس الثلاثاء.
وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، "كارتيرون تواصل مع نادي التعاون السعودي منذ فترة".
وأوضح، " كارتيرون كان يخطط للرحيل بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن تأجيل البطولة، جعل إدارة التعاون تعرض عليه 30% من قيمة العقد المتفق عليه مقابل إنه يسيب الزمالك في التوقيت الحالي".
وواصل، "الزمالك يظل نادي كبير فطبيعي أن يحدث ارتباك ولكن يبقى اسم القلعة البيضاء كبيرا".
واختتم، "طارق يحيى لديه الخبرات التس تمكنه من تخطي تلك الفترة الصعبة مع الزمالك".
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