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رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مفاجئة من كومان إلى سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 كشف تقرير صحفي إسباني، عن رسالة من الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، إلى مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز بعدما تأخرت مسألة رحيله.

 

وارتبط اسم سواريز مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة، بعدما أخبره كومان بالخروج من حساباته خلال المرحلة المقبلة.

 

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وكان سواريز قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس هذا الصيف، لكنه اشترط أولًا الحصول على قيمة عقده كاملة من برشلونة.

 

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن كومان  تحدث مع سواريز من جديد، وأخبره بأنه سوف يعتمد عليه في الموسم المقبل إذا لم يغادر برشلونة.

 

وعلى الرغم من استبعاده من المباراة الودية الأخيرة لبرشلونة أمام خيمناسيتك، إلا أن سواريز يواصل التدريبات مع الفريق بكل جدية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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