مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16- 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الاربعاء، 16 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، والدوري المصري.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 16 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا أف سي اومونيا نيقوسيا – قبرص × سرفينا زفيزدا - صربيا الخامسة عصرا ماكابي تل أبيب - الكيان الصهيوني× دينامو بريست - روسيا البيضاء السابعة مساء فرينكفاروزي – المجر × دينامو زغرب - كرواتيا السابعة مساء كارباج اجدام – إذربيجان × مولده – النرويج السابعة مساء ميتييلاند - الدانمارك × يونج بويز – سويسرا الثامنة والنصف مساء . مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم Advertisements الجونة × سموحة السادسة مساء وادي دجلة × بيراميدز الثامنة والنصف مساء مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وست بروميتش ألبيون × هاروجيت تاون السابعة مساء إبسويتش تاون × فولهام الثامنة مساء ليدز يونايتد × هال سيتي التاسعة إلا الربع مساء ساوثهامتون × برينتفورد التاسعة إلا الربع مساء إيفرتون × سالفورد سيتي التاسعة إلا الربع مساء

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