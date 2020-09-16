أمير مرتضى: لا دخل للتعاقد مع صالح جمعة برحيل كارتيرون.. فيديو

نفى أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، الشائعات التي ترددت مؤخرًا عن أن التعاقد مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، هو سبب رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون .

وقال أمير مرتضى الذى حل ضيفا على دوت الخليج لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020 إن هذا الكلام تهريج ولا يمت للواقع بصلة، فلا يوجد فى اى مكان فى العالم أن يرحل المدرب عن الفريق بسبب عدم التعاقد مع لاعب بعينه .

وعن التعاقد مع صالح جمعة قال أمير إنه غير صحيح فالزمالك لن يتعاقد مع لاعب بهذه الطريقة خاصة أن صالح جمعة له حساسية خاصة بسبب تواجد شقيقه عبدالله جمعة داخل صفوف الفريق ولذلك قمت بالنفي أكثر من مرة ولا أريد أن أصل إلى مرحلة القول بأننا لا نحتاجه؛ حفاظا على نفسية عبدالله الذي يُعد أحد الاعمدة الرئيسية داخل الفريق .

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وأضاف أمير أنه ينصح صالح جمعة بالتركيز علي كرة القدم فقط مع أي فريق، حتي الأهلي، مؤكدا أنه لم يتحدث معه اطلاقا عن التوقيع للزمالك، ولم يطلب مني اللاعب حتي ان يأتي الى الزمالك .

وأوضح أمير أن رحيل كارتيرون عن الفريق لن يؤثر على صفقات الزمالك القادمة حيث إن الفريق الآن يملك نظام يسير عليه ولا يتأثر بوجود المدرب او رحيله عن الفريق فهذا الكلام انتهي تماما من الزمالك ونتعاقد مع اللاعبين طبقا لاحتياجات الفريق بغض النظر عن المدرب الموجود على رأس الادارة الفنية .

وكشف أمير أن التعاقد مع اللاعب مسؤولية الإدارة و مشاركته من عدمها هي مسؤولية المدير الفني ولا يتدخل أحد فيها مثل ما حدث مع احمد سيد زيزو عند التعاقد معه أثناء وجود جروس كمدير فني للفريق واعتراضه على ضم اللاعب.