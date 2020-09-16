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مدرب صن داونز يوجه رسالة دعم لمؤمن زكريا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب صن داونز يوجه رسالة دعم لمؤمن زكريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص بيتسو موسيماني مدرب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على توجيه رسالة دعم إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب في الوقت الحالي.

 

وتمنى موسيماني في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، الشفاء لمؤمن، وعودته سريعا إلى الملاعب أقوى من السابق.

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وفي سياق متصل، أكد أحمد حسام ميدو إن الحب والدعم يظهر من الجميع لمؤمن الذي يتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة.

 

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا لاعب الأهلي يعاني من إصابة مزمنة بضمور في العضلات جعلته يبتعد عن الملاعب منذ فترة طويلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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