نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشر جديد يقرب بيل من مغادرة ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعترف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، بالتفاوض مع توتنهام هوتسبير.
وقال وكيل بيل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "اللاعب الويلزي لا يزال يحب السبيرز، نحن في محادثات، إنه المكان الذي يريد أن يكون فيه".
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أن أقرب خيار هو إعارة بيل للسبيرز، مع عدم استبعاد شرط الشراء النهائي.
وربما يكون راتب بيل، أكبر عقبة أمام توتنهام حاليًا، حيث يتقاضى نحو 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
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