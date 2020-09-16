كارتيرون لـ دوت الخليج: أنهيت عقدى مع الزمالك ودياً.. وأسباب الرحيل تخصني

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه أنهى عقده بشكل ودي مع الفريق، مشيرًا إلى عدم رغبته في الإفصاح عن أسباب الرحيل.

وقال "كارتيرون" في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "رحلت عن نادي الزمالك بشكل ودي، بعد رغبتي في الرحيل عن الفريق".

وتابع: "أبلغت الإدارة برغبتي في الرحيل عن الفريق، وسداد الشرط الجزائي".

واختتم: "لن أفصح عن أسباب الرحيل عن نادي الزمالك، فهي تخصني فقط، وأتمنى له التوفيق".

ويشار إلى أن كارتيرون قد توّج ببطولتين مع نادي الزمالك خلال توليه المسئولية، وهما بطولتا السوبر المصري والإفريقي.