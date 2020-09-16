أمير مرتضى: الأهلي مش فوق الجميع.. وأزمة كهربا دمرت مبادئ النادي.. فيديو

أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن المبادئ لا تتجزأ، وأزمة محمود كهربا؛ تنفي وجود مبادئ داخل الأهلي، فى تهريب لاعب من الزمالك إلى صفوف القلعة الحمراء.

وتساءل أمير مرتضى، الذى حل ضيفا على موقع "دوت الخليج"؛ لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020: "أين مبادئ الأهلي في أزمة كهربا بعد تهريبه من الزمالك الى نادٍ فى البرتغال كـ كوبري؛ قبل انتقاله إلى الأهلي، ثم القول إنه ليس السبب فى هذه الأزمة".

ونوّه أمير إلى أنه عند توقيع عقوبة من الفيفا على اللاعب؛ خرج الأهلي فى بيان رسمي، يؤكد أنه ليست له علاقة بهذه الأزمة، ولهذا قام اللاعب بإثارة المشاكل؛ بسبب الضغوط عليه بعد توقيع العقوبة، وتخلي الأهلي عنه، فى واقعة غريبة .

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وأوضح أمير، أنه لايوجد أحد فوق النقد، وجملة "الأهلي فوق الجميع" هي لجماهير النادي فقط، ولا تنطبق على الزمالك، فأنا كمشجع زملكاوي، الأهلي منافس لي، وليس فوقي، مع احترامي الكامل له ولتاريخه ومجلس إداراته .

وأشار أمير إلى أن حديثه ليس هجومًا على الأهلي؛ لأنه نادٍ عريق، ولا يحتاج أحد يدعمه أو يهاجمه، ولكنه واقع ملموس يجب أن نذكره، ومن حقي ان أنتقده؛ فليس هناك أحد فوق النقد، فالرياضة رفاهية وليست حربًا.